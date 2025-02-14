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Ефимов: в Троицком округе Москвы построят пищевое предприятие в рамках МаИП - РИА Новости, 14.02.2025
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10:14 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moskva-1999264056.html
Ефимов: в Троицком округе Москвы построят пищевое предприятие в рамках МаИП
Ефимов: в Троицком округе Москвы построят пищевое предприятие в рамках МаИП - РИА Новости, 14.02.2025
Ефимов: в Троицком округе Москвы построят пищевое предприятие в рамках МаИП
В Троицком округе Москвы возведут предприятие по выпуску готовых блюд, которое станет частью большого пищевого кластера, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:14:00+03:00
2025-02-14T10:14:00+03:00
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россия
санкт-петербург
владимир ефимов (правительство москвы)
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москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Троицком округе Москвы возведут предприятие по выпуску готовых блюд, которое станет частью большого пищевого кластера, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Производственный комплекс будет расположен на территории площадью около 20 гектаров в Краснопахорском районе округа по адресу: квартал 216, земельный участок 5/1.Инвестор получил участок на пять лет в рамках программы по реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В рамках этого проекта землю выделили без проведения торгов и по ставке один рубль в год.Позже заказчик обратился в Москомархитектуру, чтобы изменить параметры участка."После внесения изменений в правила землепользования и застройки суммарная поэтажная площадь здания увеличится на 18 тысяч квадратных метров – с 58 до 76 тысяч. Инвестиции в реализацию проекта составят около 7,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Устроиться на работу на это производство сможет около 1 тысячи человек.Это не первое предприятие инвестора в сфере пищевого производства. Компания занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских поездов, соцобъектов, больниц, государственных и коммерческих предприятий по всей России. У инвестора уже есть предприятия в Москве и Санкт-Петербурге.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года предприниматели получили от города участки площадью около 700 гектаров в рамках МаИП. Торги в этих случаях тоже не проводились.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998773590.html
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москва, россия, санкт-петербург, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Троицком округе Москвы построят пищевое предприятие в рамках МаИП

Ефимов: в ТиНАО построят предприятие по выпуску готовых блюд в рамках МаИП

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Троицком округе Москвы возведут предприятие по выпуску готовых блюд, которое станет частью большого пищевого кластера, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Производственный комплекс будет расположен на территории площадью около 20 гектаров в Краснопахорском районе округа по адресу: квартал 216, земельный участок 5/1.
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Инвестор получил участок на пять лет в рамках программы по реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В рамках этого проекта землю выделили без проведения торгов и по ставке один рубль в год.
Позже заказчик обратился в Москомархитектуру, чтобы изменить параметры участка.
"После внесения изменений в правила землепользования и застройки суммарная поэтажная площадь здания увеличится на 18 тысяч квадратных метров – с 58 до 76 тысяч. Инвестиции в реализацию проекта составят около 7,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Устроиться на работу на это производство сможет около 1 тысячи человек.
Это не первое предприятие инвестора в сфере пищевого производства. Компания занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских поездов, соцобъектов, больниц, государственных и коммерческих предприятий по всей России. У инвестора уже есть предприятия в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года предприниматели получили от города участки площадью около 700 гектаров в рамках МаИП. Торги в этих случаях тоже не проводились.
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МоскваРоссияСанкт-ПетербургВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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