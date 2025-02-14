Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*
Мосгорсуд признал законным штраф блогеру-иноагенту Варламову за дискредитацию ВС
Илья Варламов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщается в картотеке суда.
"Оставить постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке.
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Тверской суд Москвы оштрафовал блогера в июне прошлого года.
Согласно материалам дела, протокол на него составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии". Представитель Варламова* тогда в суде просил прекратить производство по делу в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности и уточнил, что вменяемая блогеру видеозапись была заблокирована.
В отношении Варламова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
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