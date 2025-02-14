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Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову* - РИА Новости, 14.02.2025
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14:51 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mosgorsud-1999398975.html
Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*
Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову* - РИА Новости, 14.02.2025
Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:51:00+03:00
2025-02-14T14:51:00+03:00
происшествия
россия
москва
илья варламов
московский городской суд
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщается в картотеке суда. "Оставить постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке. Тверской суд Москвы оштрафовал блогера в июне прошлого года. Согласно материалам дела, протокол на него составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии". Представитель Варламова* тогда в суде просил прекратить производство по делу в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности и уточнил, что вменяемая блогеру видеозапись была заблокирована. В отношении Варламова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.* Признан иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html
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происшествия, россия, москва, илья варламов, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Илья Варламов, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*

Мосгорсуд признал законным штраф блогеру-иноагенту Варламову за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИлья Варламов
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Илья Варламов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщается в картотеке суда.
"Оставить постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Блогер Варламов* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
11 октября 2024, 05:15
Тверской суд Москвы оштрафовал блогера в июне прошлого года.
Согласно материалам дела, протокол на него составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии". Представитель Варламова* тогда в суде просил прекратить производство по делу в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности и уточнил, что вменяемая блогеру видеозапись была заблокирована.
В отношении Варламова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
* Признан иностранным агентом в России
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Варламову* грозит очередной штраф
14 января, 08:54
 
ПроисшествияРоссияМоскваИлья ВарламовМосковский городской суд
 
 
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