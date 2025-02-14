https://ria.ru/20250214/mosgorsud-1999398975.html

Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*

Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову* - РИА Новости, 14.02.2025

Мосгорсуд признал законным штраф иноагенту Варламову*

Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:51:00+03:00

2025-02-14T14:51:00+03:00

2025-02-14T14:51:00+03:00

происшествия

россия

москва

илья варламов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный блогеру-иноагенту Илье Варламову* за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщается в картотеке суда. "Оставить постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в картотеке. Тверской суд Москвы оштрафовал блогера в июне прошлого года. Согласно материалам дела, протокол на него составили по факту размещения на его YouTube-канале "Варламов" видеозаписи от 24 марта 2023 года, в которой "содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии". Представитель Варламова* тогда в суде просил прекратить производство по делу в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности и уточнил, что вменяемая блогеру видеозапись была заблокирована. В отношении Варламова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.* Признан иностранным агентом в России

https://ria.ru/20241011/varlamov-1977505613.html

https://ria.ru/20250114/shtraf-1993581251.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, илья варламов, московский городской суд