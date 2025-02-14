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Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID - РИА Новости, 14.02.2025
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17:58 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moldaviya-1999466979.html
Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID
Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID - РИА Новости, 14.02.2025
Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID
Правоохранительные органы Молдавии должны провести расследование деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране на предмет... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:58:00+03:00
2025-02-14T17:58:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии должны провести расследование деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране на предмет предполагаемых злоупотреблений, заявил в пятницу экс-министр юстиции Фадей Нагачевский. "Я уверен, что в рамках USAID были коррупционеры, радикалы, существовали многочисленные злоупотребления, схемы политического финансирования агентов, которые сотрудничали с USAID…Что касается некоторых злоупотреблений, совершенных определенными факторами принятия решений, которые действовали в рамках USAID, в том числе на территории Республики Молдова, я считаю, что должны быть проведены расследования", - заявил Нагачевский журналистам. По словам экс-министра, существует проблема влияния внешних фондов на молдавскую политику, поэтому нужно принять законодательные меры для предотвращения подобных практик. "С учетом того, что мы были пронизаны определенными фондами, использованными в политических интересах, фондами, которые использовались для косвенного финансирования политических партий на территории Молдавии, это означает, что сегодня мы должны инициировать определенные законодательные процедуры для укрепления и защиты нашего пространства, и не допустить, чтобы определенные партии финансировались на территории Молдавии через иностранные фонды, через USAID", — подчеркнул он. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250213/usaid-1998999529.html
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в мире, молдавия, сша, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID

Экс-министр юстиции Молдавии Нагачевский призвал расследовать деятельность USAID

© Фото : USDAgovАгентство США по международному развитию (USAID)
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : USDAgov
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии должны провести расследование деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране на предмет предполагаемых злоупотреблений, заявил в пятницу экс-министр юстиции Фадей Нагачевский.
«
"Я уверен, что в рамках USAID были коррупционеры, радикалы, существовали многочисленные злоупотребления, схемы политического финансирования агентов, которые сотрудничали с USAID…Что касается некоторых злоупотреблений, совершенных определенными факторами принятия решений, которые действовали в рамках USAID, в том числе на территории Республики Молдова, я считаю, что должны быть проведены расследования", - заявил Нагачевский журналистам.
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По словам экс-министра, существует проблема влияния внешних фондов на молдавскую политику, поэтому нужно принять законодательные меры для предотвращения подобных практик.
«
"С учетом того, что мы были пронизаны определенными фондами, использованными в политических интересах, фондами, которые использовались для косвенного финансирования политических партий на территории Молдавии, это означает, что сегодня мы должны инициировать определенные законодательные процедуры для укрепления и защиты нашего пространства, и не допустить, чтобы определенные партии финансировались на территории Молдавии через иностранные фонды, через USAID", — подчеркнул он.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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