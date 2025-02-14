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Оппозиция в Молдавии призвала не втягивать страну в геополитические игры - РИА Новости, 14.02.2025
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16:35 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/moldavija-1999434817.html
Оппозиция в Молдавии призвала не втягивать страну в геополитические игры
Оппозиция в Молдавии призвала не втягивать страну в геополитические игры - РИА Новости, 14.02.2025
Оппозиция в Молдавии призвала не втягивать страну в геополитические игры
Молдавия не должна втягиваться в геополитические игры, которые в итоге только разрушают ее экономику, об этом говорится в резолюции оппозиционной партии... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:35:00+03:00
2025-02-14T16:35:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Молдавия не должна втягиваться в геополитические игры, которые в итоге только разрушают ее экономику, об этом говорится в резолюции оппозиционной партии "Будущее Молдовы", которая была принята в Кишиневе на форуме политсилы. Резолюцию в пятницу опубликовал в своем блоге лидер политформирования Василий Тарлев. "Партия "Будущее Молдовы" считает, что Молдова не должна втягиваться в геополитические игры, которые в итоге только разрушают нашу экономику и представляют угрозу для безопасности страны", - говорится в резолюции партийного форума. Отмечается очевидность того, что власть в Молдавии на данный момент не способна решать актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы. "На фоне спровоцированного властями энергетического кризиса, роста цен на газ, электроэнергию, коммунальные услуги, а также на транспорт и товары первой необходимости, происходит развал экономики и закономерное падение доверия к власти со стороны граждан", - подчеркивается в резолюции. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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в мире, цены на нефть, молдавия, кишинев, василий тарлев
В мире, Цены на нефть, Молдавия, Кишинев, Василий Тарлев
Оппозиция в Молдавии призвала не втягивать страну в геополитические игры

"Будущее Молдовы": страна не должна втягиваться в геополитические игры

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Молдавия не должна втягиваться в геополитические игры, которые в итоге только разрушают ее экономику, об этом говорится в резолюции оппозиционной партии "Будущее Молдовы", которая была принята в Кишиневе на форуме политсилы.
Резолюцию в пятницу опубликовал в своем блоге лидер политформирования Василий Тарлев.
"Партия "Будущее Молдовы" считает, что Молдова не должна втягиваться в геополитические игры, которые в итоге только разрушают нашу экономику и представляют угрозу для безопасности страны", - говорится в резолюции партийного форума.
Отмечается очевидность того, что власть в Молдавии на данный момент не способна решать актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы. "На фоне спровоцированного властями энергетического кризиса, роста цен на газ, электроэнергию, коммунальные услуги, а также на транспорт и товары первой необходимости, происходит развал экономики и закономерное падение доверия к власти со стороны граждан", - подчеркивается в резолюции.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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В миреЦены на нефтьМолдавияКишиневВасилий Тарлев
 
 
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