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Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве
Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве - РИА Новости, 14.02.2025
Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:08:00+03:00
2025-02-14T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Ранее в Telegram-каналах писали, что на данном участке МКАД столкнулись как минимум четыре автомобиля. "На внутренней стороне 34-го километра МКАД, в районе съезда №33, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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Происшествия, Москва, Россия
Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве
Массовое ДТП произошло на участке МКАД в Москве, стоят 2 полосы из 5