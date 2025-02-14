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В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США - РИА Новости, 14.02.2025
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12:46 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mjunhen-1999354140.html
В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США
В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США - РИА Новости, 14.02.2025
В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:46:00+03:00
2025-02-14T12:46:00+03:00
в мире
россия
сша
мюнхен
дональд трамп
мария захарова
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской и украинской сторонами, заявил, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но "не может исключать" возможности такой встречи. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля. В 2022 году российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие. "Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут. Я также спрашивал представителей правительства ФРГ, были ли россиянам выданы какие-то визы, на этот (вопрос – ред.) тоже был дан отрицательный ответ… Мы ничего не знаем об официальных лицах из России, которые сюда приедут", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk, комментируя возможность встречи представителей России и США в рамках форума. "Можно представить себе способы", с помощью которых представители России могут попасть в Мюнхен для проведения переговоров, добавил глава конференции, не уточнив, что это за "способы". Он заявил, что "не может исключать" вероятность такой встречи, но ничего о ней не знает. "Я не могу сказать ничего больше кроме того, что я уже сказал. Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, но, с моей стороны, у меня нет никаких других данных кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал Трамп. Но он много, о чем заявляет", - сказал Хойсген, отвечая на вопрос может ли быть правдой то, о чем говорят в Вашингтоне, что в Мюнхене пройдут переговоры между Россией и США.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html
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в мире, россия, сша, мюнхен, дональд трамп, мария захарова, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Мюнхен, Дональд Трамп, Мария Захарова, Мюнхенская конференция по безопасности
В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США

Хойсген заявил, что встреча представителей России и США в Мюнхене возможна

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТеатральная площадь в Мюнхене
Театральная площадь в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Театральная площадь в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской и украинской сторонами, заявил, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но "не может исключать" возможности такой встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
13 февраля, 23:40
В 2022 году российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
"Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут. Я также спрашивал представителей правительства ФРГ, были ли россиянам выданы какие-то визы, на этот (вопрос – ред.) тоже был дан отрицательный ответ… Мы ничего не знаем об официальных лицах из России, которые сюда приедут", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk, комментируя возможность встречи представителей России и США в рамках форума.
"Можно представить себе способы", с помощью которых представители России могут попасть в Мюнхен для проведения переговоров, добавил глава конференции, не уточнив, что это за "способы".
Он заявил, что "не может исключать" вероятность такой встречи, но ничего о ней не знает.
"Я не могу сказать ничего больше кроме того, что я уже сказал. Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, но, с моей стороны, у меня нет никаких других данных кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал Трамп. Но он много, о чем заявляет", - сказал Хойсген, отвечая на вопрос может ли быть правдой то, о чем говорят в Вашингтоне, что в Мюнхене пройдут переговоры между Россией и США.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреРоссияСШАМюнхенДональд ТрампМария ЗахароваМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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