В Мюнхене не исключили возможность встречи представителей России и США
Хойсген заявил, что встреча представителей России и США в Мюнхене возможна
Театральная площадь в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской и украинской сторонами, заявил, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но "не может исключать" возможности такой встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.
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В 2022 году российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
"Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут. Я также спрашивал представителей правительства ФРГ, были ли россиянам выданы какие-то визы, на этот (вопрос – ред.) тоже был дан отрицательный ответ… Мы ничего не знаем об официальных лицах из России, которые сюда приедут", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk, комментируя возможность встречи представителей России и США в рамках форума.
"Можно представить себе способы", с помощью которых представители России могут попасть в Мюнхен для проведения переговоров, добавил глава конференции, не уточнив, что это за "способы".
Он заявил, что "не может исключать" вероятность такой встречи, но ничего о ней не знает.
"Я не могу сказать ничего больше кроме того, что я уже сказал. Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, но, с моей стороны, у меня нет никаких других данных кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал Трамп. Но он много, о чем заявляет", - сказал Хойсген, отвечая на вопрос может ли быть правдой то, о чем говорят в Вашингтоне, что в Мюнхене пройдут переговоры между Россией и США.