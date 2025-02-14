https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999454640.html

Половина курян в некоторых занятых ВСУ селах не дожили до освобождения

Половина курян в некоторых занятых ВСУ селах не дожили до освобождения - РИА Новости, 14.02.2025

Половина курян в некоторых занятых ВСУ селах не дожили до освобождения

Половина жителей в некоторых населенных пунктах Курской области, куда заходили ВСУ, не дожили до освобождения из-за несовременной медицинской помощи и... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:19:00+03:00

2025-02-14T17:19:00+03:00

2025-02-14T18:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Половина жителей в некоторых населенных пунктах Курской области, куда заходили ВСУ, не дожили до освобождения из-за несовременной медицинской помощи и расстрелов, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Из-за несовременной медицинской помощи, из-за массированных расстрелов и из-за прямых расстрелов мирного населения в некоторых населенных пунктах половина жителей, оставшихся там, не дожили до освобождения", – сказал Мирошник. Он отметил, что некоторые жители умерли из-за того, что у них были хронические заболевания и не было возможности добраться до медицинских препаратов, от которых они зависели. По его словам, часть людей были просто расстреляны в своих домах, потому что столкнулись с украинскими набегами. "Люди, у которых не было никакого вооружения, они просто пришли, кто-то пришел за банкой помидоров или огурцов, которые находились в их полуразрушенном доме, и наткнулись на украинских боевиков, они их застрелили", – добавил Мирошник.

https://ria.ru/20250214/internat-1999442893.html

https://ria.ru/20250214/minoborony-1999399987.html

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курская область, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия