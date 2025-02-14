https://ria.ru/20250214/minoborony-1999399987.html

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.02.2025

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 290 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, пять боевых... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:52:00+03:00

2025-02-14T14:52:00+03:00

2025-02-14T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 290 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, три мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250213/kadyrov-1999137655.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область