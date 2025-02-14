https://ria.ru/20250214/minirovanie-1999287154.html

В Иркутске подростка заподозрили в рассылке сообщений о минировании

В Иркутске подростка заподозрили в рассылке сообщений о минировании - РИА Новости, 14.02.2025

В Иркутске подростка заподозрили в рассылке сообщений о минировании

Подросток из Иркутска подозревается в организации ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и других объектов в нескольких регионах России через РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:01:00+03:00

2025-02-14T09:01:00+03:00

2025-02-14T09:01:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Подросток из Иркутска подозревается в организации ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и других объектов в нескольких регионах России через созданный им Telegram-канал, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. В начале января 2025 года, по данным ведомства, в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от администрации одной из школ микрорайона Солнечный о получении электронного письма с угрозой, содержащим информацию об опасном предмете. На место немедленно была направлена следственно-оперативная группа, однако никаких угрожающих объектов обнаружено не было. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями краевого главка, совместно с полицейскими Иркутской области и УФСБ, установили, что к совершению данного преступления причастен 15-летний подросток из Иркутска. "Оперативниками установлено, что в специально созданном Telegram-канале, злоумышленник за денежное вознаграждение принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти. Там же молодой человек публиковал отчеты о своих действиях", - говорится в сообщении. Для осуществления своей противоправной деятельности подросток использовал компьютер в одном из клубов Иркутска. В настоящее время установлена его причастность к 15 аналогичным преступлениям, совершенным в течение 2024 года. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сколько заказчики платили за одно такое ложное сообщение пока неизвестно, уточнили журналистам в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998761270.html

https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html

иркутск

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, россия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)