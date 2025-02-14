В Иркутске подростка заподозрили в рассылке сообщений о минировании
Подростка из Иркутска заподозрили в рассылке ложных сообщений о минировании школ
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Подросток из Иркутска подозревается в организации ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и других объектов в нескольких регионах России через созданный им Telegram-канал, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В начале января 2025 года, по данным ведомства, в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от администрации одной из школ микрорайона Солнечный о получении электронного письма с угрозой, содержащим информацию об опасном предмете. На место немедленно была направлена следственно-оперативная группа, однако никаких угрожающих объектов обнаружено не было. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями краевого главка, совместно с полицейскими Иркутской области и УФСБ, установили, что к совершению данного преступления причастен 15-летний подросток из Иркутска.
"Оперативниками установлено, что в специально созданном Telegram-канале, злоумышленник за денежное вознаграждение принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти. Там же молодой человек публиковал отчеты о своих действиях", - говорится в сообщении.
Для осуществления своей противоправной деятельности подросток использовал компьютер в одном из клубов Иркутска. В настоящее время установлена его причастность к 15 аналогичным преступлениям, совершенным в течение 2024 года. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сколько заказчики платили за одно такое ложное сообщение пока неизвестно, уточнили журналистам в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
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