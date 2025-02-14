https://ria.ru/20250214/mikrozaymy-1999465295.html
Субъекты МСП Ивановской области получили 1,5 тысячи микрозаймов за 6 лет
Субъекты МСП Ивановской области получили 1,5 тысячи микрозаймов за 6 лет - РИА Новости, 14.02.2025
Субъекты МСП Ивановской области получили 1,5 тысячи микрозаймов за 6 лет
Ивановский фонд поддержки предпринимательства предоставил малым и средним предприятиям региона более 1,5 тысячи микрозаймов по национальному проекту "Малое и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:51:00+03:00
2025-02-14T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ивановский фонд поддержки предпринимательства предоставил малым и средним предприятиям региона более 1,5 тысячи микрозаймов по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, за шесть лет общий объем поддержки в виде микрозаймов составил более 2 миллиардов рублей. Также выдано около 500 поручительств на сумму более 3 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредиты и банковские гарантии в объеме около 10 миллиардов рублей. По словам члена правительства Ивановской области – директора департамента экономического развития и торговли Дмитрия Тугушева, за счет микрозаймов Ивановского фонда поддержки предпринимательства предприятия могут пополнить оборотные средства и реализовать новые проекты на сумму до 3 миллионов рублей по ставке от 5 до 15% годовых. Он пояснил, что для предпринимателей, у которых недостаточно залоговой базы для получения необходимых для развития бизнеса кредитных ресурсов, в регионе предусмотрена программа по выдаче поручительств. Размер единовременного выдаваемого поручительства может быть в сумме до 25 миллионов рублей. Региональный центр "Мой бизнес" работал с 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", с этого года центр оказывает поддержку по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250214/uslugi-1999448627.html
https://ria.ru/20250214/kontrakty-1999443688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ивановская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Ивановская область
Субъекты МСП Ивановской области получили 1,5 тысячи микрозаймов за 6 лет
МСБ Ивановской области получил 1,5 тысячи микрозаймов с 2019 года
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ивановский фонд поддержки предпринимательства предоставил малым и средним предприятиям региона более 1,5 тысячи микрозаймов по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, за шесть лет общий объем поддержки в виде микрозаймов составил более 2 миллиардов рублей. Также выдано около 500 поручительств на сумму более 3 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредиты и банковские гарантии в объеме около 10 миллиардов рублей.
По словам члена правительства Ивановской области
– директора департамента экономического развития и торговли Дмитрия Тугушева, за счет микрозаймов Ивановского фонда поддержки предпринимательства предприятия могут пополнить оборотные средства и реализовать новые проекты на сумму до 3 миллионов рублей по ставке от 5 до 15% годовых.
Он пояснил, что для предпринимателей, у которых недостаточно залоговой базы для получения необходимых для развития бизнеса кредитных ресурсов, в регионе предусмотрена программа по выдаче поручительств. Размер единовременного выдаваемого поручительства может быть в сумме до 25 миллионов рублей.
Региональный центр "Мой бизнес" работал с 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", с этого года центр оказывает поддержку по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".