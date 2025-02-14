https://ria.ru/20250214/mid-1999425118.html

МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева

МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева - РИА Новости, 14.02.2025

МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева

Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T16:09:00+03:00

2025-02-14T16:22:00+03:00

в мире

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специальная военная операция на украине

украина

мария захарова

чернобыльская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС <...> подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html

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в мире, россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины