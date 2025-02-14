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МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева - РИА Новости, 14.02.2025
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16:09 14.02.2025 (обновлено: 16:22 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/mid-1999425118.html
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева - РИА Новости, 14.02.2025
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева
Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T16:22:00+03:00
в мире
россия
специальная военная операция на украине
украина
мария захарова
чернобыльская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России.&quot;Провокация на объекте &quot;Укрытие&quot; ЧАЭС &lt;...&gt; подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности&quot;, — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.
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в мире, россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, Чернобыльская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева

Захарова: ядерные технологии в руках Киева представляют угрозу для всего мира

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференции. Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

«

"Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС <...> подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваЧернобыльская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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