https://ria.ru/20250214/mid-1999425118.html
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева - РИА Новости, 14.02.2025
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева
Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T16:09:00+03:00
2025-02-14T16:22:00+03:00
в мире
россия
специальная военная операция на украине
украина
мария захарова
чернобыльская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Атомные технологии в руках Киева серьезно угрожают международному миру и безопасности, заявили в МИД России."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС <...> подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Ранее на брифинге для СМИ Захарова отметила, что представители Киева все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с различными информационными поводами и "перформансами", и удар по Чернобыльской АЭС — это одна из подобных провокаций. Как предположила официальный представитель МИД, это не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, чернобыльская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, Чернобыльская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
МИД предупредил об опасности ядерных технологий в руках Киева
Захарова: ядерные технологии в руках Киева представляют угрозу для всего мира