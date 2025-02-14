https://ria.ru/20250214/mid-1999374412.html

В Китае призвали США первыми сократить военные расходы

В Китае призвали США первыми сократить военные расходы - РИА Новости, 14.02.2025

В Китае призвали США первыми сократить военные расходы

США придерживаются принципа "Америка прежде всего" и должны подать другим пример, первыми сократив военные расходы, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:44:00+03:00

2025-02-14T13:44:00+03:00

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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. США придерживаются принципа "Америка прежде всего" и должны подать другим пример, первыми сократив военные расходы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести трехсторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого хочет предложить всем трем странам сократить военный бюджет вдвое. "Поскольку США отстаивают (принцип - ред.) "Америка прежде всего", им следует подать пример и в первую очередь сократить военные расходы", - заявил Го Цзякунь. Дипломат отметил, что в 2024 году военные расходы США составили 40% от мировых военных расходов, среди всех государств они были на первом месте по тратам на военные нужды, превысив общие военные расходы следующих в этом списке восьми стран. Он напомнил, что оборонный бюджет США на 2025 финансовый год достигнет 895 миллиардов долларов. Китай также каждый год планомерно наращивает свой оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), в 2024 году - на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов). Проект оборонного бюджета на 2025 году будет представлен 5 марта на открытии ежегодной парламентской сессии.

https://ria.ru/20241221/doklad-1990597793.html

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сша, китай, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, в мире