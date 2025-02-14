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Мерц оценил перспективы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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00:47 14.02.2025 (обновлено: 01:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/merts-1999257491.html
Мерц оценил перспективы Украины
Мерц оценил перспективы Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Мерц оценил перспективы Украины
Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:47:00+03:00
2025-02-14T01:23:00+03:00
украина
германия
в мире
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ZDF, что он пессимистичен относительно перспектив Украины в текущем вооруженном конфликте."Сейчас я очень пессимистичен в отношении перспектив Украины. И я твердо верю, что однажды мы все оглянемся назад и скажем, что мы помогали Украине недостаточно быстро, недостаточно четко и недостаточно хорошо", - сказал фаворит предвыборной гонки.Мерц также выразил мнение, что Россия в случае победы на Украине может якобы напасть на страны Прибалтики. При этом он усомнился в том, что США придут на помощь при таком развитии событий с учетом недавних действий администрации президента США Дональда Трампа.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html
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украина, германия, в мире, фридрих мерц, хдс/хсс, нато, дональд трамп, владимир путин, сша, россия
Украина, Германия, В мире, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия
Мерц оценил перспективы Украины

Кандидат в канцлеры Германии Мерц пессимистичен относительно перспектив Украины

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ZDF, что он пессимистичен относительно перспектив Украины в текущем вооруженном конфликте.
"Сейчас я очень пессимистичен в отношении перспектив Украины. И я твердо верю, что однажды мы все оглянемся назад и скажем, что мы помогали Украине недостаточно быстро, недостаточно четко и недостаточно хорошо", - сказал фаворит предвыборной гонки.
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Мерц также выразил мнение, что Россия в случае победы на Украине может якобы напасть на страны Прибалтики. При этом он усомнился в том, что США придут на помощь при таком развитии событий с учетом недавних действий администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
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УкраинаГерманияВ миреФридрих МерцХДС/ХССНАТОДональд ТрампВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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