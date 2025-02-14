https://ria.ru/20250214/merts-1999257491.html

Мерц оценил перспективы Украины

Мерц оценил перспективы Украины - РИА Новости, 14.02.2025

Мерц оценил перспективы Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:47:00+03:00

2025-02-14T00:47:00+03:00

2025-02-14T01:23:00+03:00

украина

германия

в мире

фридрих мерц

хдс/хсс

нато

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ZDF, что он пессимистичен относительно перспектив Украины в текущем вооруженном конфликте."Сейчас я очень пессимистичен в отношении перспектив Украины. И я твердо верю, что однажды мы все оглянемся назад и скажем, что мы помогали Украине недостаточно быстро, недостаточно четко и недостаточно хорошо", - сказал фаворит предвыборной гонки.Мерц также выразил мнение, что Россия в случае победы на Украине может якобы напасть на страны Прибалтики. При этом он усомнился в том, что США придут на помощь при таком развитии событий с учетом недавних действий администрации президента США Дональда Трампа.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html

украина

германия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, германия, в мире, фридрих мерц, хдс/хсс, нато, дональд трамп, владимир путин, сша, россия