https://ria.ru/20250214/melikov-1999346815.html

Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО

Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО - РИА Новости, 14.02.2025

Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:19:00+03:00

2025-02-14T12:19:00+03:00

2025-02-14T12:19:00+03:00

происшествия

дербент

россия

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая скончалась в Дербентской центральной районной больнице (ЦРБ) после кесарева сечения. В конце января в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. Минздрав Дагестана тогда заявил, что по факту смерти женщины проводится служебная проверка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали о проведении доследственной проверки. "Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения… Мевлан, спасибо тебе за обращение! Я хорошо понимаю твои чувства. Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле", – написал Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, республиканский минздрав, СК, прокуратура Дагестана тщательно разбираются в обстоятельствах дела, а соответствующие сотрудники больницы отстранены от работы до завершения проверки. "Конечно, произошедшее – трагедия. И если она произошла по чьей бы то ни было вине, ответственные должны понести заслуженное наказание… Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", – добавил глава республики.

https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999100586.html

https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html

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происшествия, дербент, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)