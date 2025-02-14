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Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО - РИА Новости, 14.02.2025
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12:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/melikov-1999346815.html
Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО
Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:19:00+03:00
2025-02-14T12:19:00+03:00
происшествия
дербент
россия
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая скончалась в Дербентской центральной районной больнице (ЦРБ) после кесарева сечения. В конце января в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. Минздрав Дагестана тогда заявил, что по факту смерти женщины проводится служебная проверка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали о проведении доследственной проверки. "Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения… Мевлан, спасибо тебе за обращение! Я хорошо понимаю твои чувства. Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле", – написал Меликов в своем Telegram-канале. По его словам, республиканский минздрав, СК, прокуратура Дагестана тщательно разбираются в обстоятельствах дела, а соответствующие сотрудники больницы отстранены от работы до завершения проверки. "Конечно, произошедшее – трагедия. И если она произошла по чьей бы то ни было вине, ответственные должны понести заслуженное наказание… Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", – добавил глава республики.
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999100586.html
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происшествия, дербент, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО

Меликов пообещал держать на личном контроле дело о смерти сестры бойца СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая скончалась в Дербентской центральной районной больнице (ЦРБ) после кесарева сечения.
В конце января в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. Минздрав Дагестана тогда заявил, что по факту смерти женщины проводится служебная проверка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали о проведении доследственной проверки.
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"Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения… Мевлан, спасибо тебе за обращение! Я хорошо понимаю твои чувства. Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, республиканский минздрав, СК, прокуратура Дагестана тщательно разбираются в обстоятельствах дела, а соответствующие сотрудники больницы отстранены от работы до завершения проверки.
"Конечно, произошедшее – трагедия. И если она произошла по чьей бы то ни было вине, ответственные должны понести заслуженное наказание… Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", – добавил глава республики.
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