Глава Дагестана проконтролирует расследование смерти сестры бойца СВО
Меликов пообещал держать на личном контроле дело о смерти сестры бойца СВО
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику специальной военной операции держать на личном контроле расследование по факту смерти его сестры, которая скончалась в Дербентской центральной районной больнице (ЦРБ) после кесарева сечения.
В конце января в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. Минздрав Дагестана тогда заявил, что по факту смерти женщины проводится служебная проверка. В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали о проведении доследственной проверки.
"Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения… Мевлан, спасибо тебе за обращение! Я хорошо понимаю твои чувства. Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, республиканский минздрав, СК, прокуратура Дагестана тщательно разбираются в обстоятельствах дела, а соответствующие сотрудники больницы отстранены от работы до завершения проверки.
"Конечно, произошедшее – трагедия. И если она произошла по чьей бы то ни было вине, ответственные должны понести заслуженное наказание… Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", – добавил глава республики.
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