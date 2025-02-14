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Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона - РИА Новости, 14.02.2025
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12:15 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/medvedev-1999345523.html
Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона
Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона - РИА Новости, 14.02.2025
Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "тихим протестом" против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:15:00+03:00
2025-02-14T12:15:00+03:00
германия
сша
россия
дмитрий медведев
олаф шольц
дональд трамп
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "тихим протестом" против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине, сравнив этот протест с лаем моськи на слона. Ранее Шольц в свете последних заявлений американской администрации по Украине заявил, что бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с украинским конфликтом и его последствиями для безопасности Германии и Европы. Обращение канцлера ФРГ опубликовано в его аккаунте в соцсети X. "Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова канцлера ФРГ. По его мнению, ситуация дальше будет развиваться "как в бессмертной басне". "Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне. Нате! Я умею не просто вилять хвостиком, как образно сказал начальник огромной и очень опасной страны. У меня снова прорезался голос, и я даже иногда драчливо тявкаю на главного Слона. Выбирайте меня, а не другого дворового пёсика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!", - иронично продолжил Медведев. Он допустил, что "заокеанский Слон" может всерьёз обидеться, и тогда серьезные неприятности будут "у всей немецкой своры". "Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы…", - подытожил зампред СБ. Президент России Владимир Путин ранее, говоря об отношениях европейских политиков и вновь избранного президента США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведёт порядок, а европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html
https://ria.ru/20250214/sholts-1999291016.html
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германия, сша, россия, дмитрий медведев, олаф шольц, дональд трамп, политика
Германия, США, Россия, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Политика
Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона

Медведев сравнил протест Шольца против администрации США с лаем моськи на слона

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "тихим протестом" против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине, сравнив этот протест с лаем моськи на слона.
Ранее Шольц в свете последних заявлений американской администрации по Украине заявил, что бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с украинским конфликтом и его последствиями для безопасности Германии и Европы. Обращение канцлера ФРГ опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Вчера, 02:30
"Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова канцлера ФРГ.
По его мнению, ситуация дальше будет развиваться "как в бессмертной басне".
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца
Вчера, 09:20
"Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне. Нате! Я умею не просто вилять хвостиком, как образно сказал начальник огромной и очень опасной страны. У меня снова прорезался голос, и я даже иногда драчливо тявкаю на главного Слона. Выбирайте меня, а не другого дворового пёсика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!", - иронично продолжил Медведев.
Он допустил, что "заокеанский Слон" может всерьёз обидеться, и тогда серьезные неприятности будут "у всей немецкой своры". "Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы…", - подытожил зампред СБ.
Президент России Владимир Путин ранее, говоря об отношениях европейских политиков и вновь избранного президента США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведёт порядок, а европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Медведев рассказал, почему Германия может столкнуться с неприятностями
Вчера, 11:50
 
ГерманияСШАРоссияДмитрий МедведевОлаф ШольцДональд ТрампПолитика
 
 
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