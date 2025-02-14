Медведев сравнил протест Шольца с лаем моськи на слона
Медведев сравнил протест Шольца против администрации США с лаем моськи на слона
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "тихим протестом" против новой администрации США призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине, сравнив этот протест с лаем моськи на слона.
Ранее Шольц в свете последних заявлений американской администрации по Украине заявил, что бундестагу следует рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в связи с украинским конфликтом и его последствиями для безопасности Германии и Европы. Обращение канцлера ФРГ опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
По его мнению, ситуация дальше будет развиваться "как в бессмертной басне".
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"Обиженная немецкая Моська решила исполнить свою лучшую партию заливистого лая на республиканского Слона в расчёте получить внутриполитические дивиденды на псарне. Нате! Я умею не просто вилять хвостиком, как образно сказал начальник огромной и очень опасной страны. У меня снова прорезался голос, и я даже иногда драчливо тявкаю на главного Слона. Выбирайте меня, а не другого дворового пёсика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!", - иронично продолжил Медведев.
Он допустил, что "заокеанский Слон" может всерьёз обидеться, и тогда серьезные неприятности будут "у всей немецкой своры". "Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы…", - подытожил зампред СБ.
Президент России Владимир Путин ранее, говоря об отношениях европейских политиков и вновь избранного президента США Дональда Трампа, выразил уверенность, что Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведёт порядок, а европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".