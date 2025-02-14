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В Анапе ликвидировали открытое горение в пансионате - РИА Новости, 14.02.2025
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21:50 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/mchs-1999498158.html
В Анапе ликвидировали открытое горение в пансионате
В Анапе ликвидировали открытое горение в пансионате - РИА Новости, 14.02.2025
В Анапе ликвидировали открытое горение в пансионате
Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:50:00+03:00
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происшествия
россия
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В станице Благовещенской на Кубани в пятницу загорелся пансионат на площади в тысячу "квадратов", которая позднее выросла до 1,4 тысячи, были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. О том, что жертв нет, сообщала и региональная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб. Оперштаб Кубани при этом сообщал, что огонь перекинулся на штаб волонтеров в Анапе с находящихся поблизости здания ресторана и пансионата. В ГУМЧС позднее сообщали о локализации возгорания на площади 1,4 тысячи квадратных метров. "Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе ликвидировали открытое горение в пансионате

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в пансионате в Анапе

© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Анапе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© МЧС России
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В станице Благовещенской на Кубани в пятницу загорелся пансионат на площади в тысячу "квадратов", которая позднее выросла до 1,4 тысячи, были эвакуированы 26 человек. По данным МЧС РФ, пострадавших, предварительно, нет. О том, что жертв нет, сообщала и региональная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости также подтвердили, что на территории пансионата находится волонтерский штаб. Оперштаб Кубани при этом сообщал, что огонь перекинулся на штаб волонтеров в Анапе с находящихся поблизости здания ресторана и пансионата. В ГУМЧС позднее сообщали о локализации возгорания на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано", - говорится в сообщении.
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