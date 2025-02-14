https://ria.ru/20250214/mask-1999296299.html

Маск рассказал, что давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

Маск рассказал, что давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям - РИА Новости, 14.02.2025

Маск рассказал, что давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:49:00+03:00

2025-02-14T09:49:00+03:00

2025-02-14T09:53:00+03:00

технологии

илон маск

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным сведениям, и пожаловался, что власти засекречивают слишком много информации. "У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал Маск в соцсети X. Он отметил, что, если какую-то информацию легко можно найти в сети или она заведомо очевидна, ее не нужно засекречивать. Маск подчеркнул, что это только мешает взаимодействию правительственных ведомств. Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.

https://ria.ru/20250205/mask-1997603530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, в мире