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Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой - РИА Новости, 14.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:36 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/maksakova-1999351072.html
Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой
Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой - РИА Новости, 14.02.2025
Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой
Народная артистка РСФСР Людмила Максакова чувствует себя нормально, сказал РИА Новости директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:36:00+03:00
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культура
рсфср
людмила максакова
кирилл крок
общество
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Людмила Максакова чувствует себя нормально, сказал РИА Новости директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 84-летней Максаковой якобы ухудшилось зрение после падения на сцене. "Вчера Людмила Васильевна играла в спектакле "Евгений Онегин". Так что чувствует она себя нормально, и мне непонятно, откуда берутся эти слухи о проблемах со здоровьем", - сказал Крок.
https://ria.ru/20200926/maksakova-1577710099.html
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рсфср, людмила максакова, кирилл крок, общество
Культура, РСФСР, Людмила Максакова, Кирилл Крок, Общество
Директор Театра Вахтангова рассказал о состоянии Максаковой

Директор Театра Вахтангова Крок: Максакова чувствует себя нормально

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Максакова
Актриса Людмила Максакова - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Людмила Максакова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Народная артистка РСФСР Людмила Максакова чувствует себя нормально, сказал РИА Новости директор Театра Вахтангова Кирилл Крок.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 84-летней Максаковой якобы ухудшилось зрение после падения на сцене.
"Вчера Людмила Васильевна играла в спектакле "Евгений Онегин". Так что чувствует она себя нормально, и мне непонятно, откуда берутся эти слухи о проблемах со здоровьем", - сказал Крок.
Людмила Максакова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Биография Людмилы Максаковой
26 сентября 2020, 03:02
 
КультураРСФСРЛюдмила МаксаковаКирилл КрокОбщество
 
 
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