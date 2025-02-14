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Девять человек участвуют в повторном конкурсе на должность главы Кургана - РИА Новости, 14.02.2025
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16:38 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ljudi-1999435398.html
Девять человек участвуют в повторном конкурсе на должность главы Кургана
Девять человек участвуют в повторном конкурсе на должность главы Кургана - РИА Новости, 14.02.2025
Девять человек участвуют в повторном конкурсе на должность главы Кургана
Девять человек направили заявления в конкурсную комиссию для участия в повторном конкурсе на должность главы Кургана, первый этап конкурса пройдет 28 марта,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:38:00+03:00
2025-02-14T16:38:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Девять человек направили заявления в конкурсную комиссию для участия в повторном конкурсе на должность главы Кургана, первый этап конкурса пройдет 28 марта, сообщила в пятницу пресс-служба гордумы. Городская дума ранее сообщала о назначении повторного конкурса на пост главы города, документы в конкурсную комиссию принимались до 21 января. Информации о заявившихся на конкурс кандидатах на сайте гордумы нет. Срок приема документов для участия в конкурсе был продлен до 14 февраля. "В соответствии с решением городской думы о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана сегодня закончен прием документов для участия в конкурсе. В конкурсную комиссию поступили заявления от девяти граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе", - говорится в сообщении. Первый этап конкурса состоится 28 марта, уточняется в сообщении. По данным гордумы, в конце 2024 года по результатам конкурсных процедур конкурсная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост главы города Дмитрия Жуковского и врио главы города Антона Науменко, но от Жуковского поступил отказ в связи с избранием в состав городской думы. В соответствии с федеральным законом №131 голосование по кандидатурам на должность главы города может быть проведено с участием не менее двух зарегистрированных кандидатов. Поэтому был объявлен повторный конкурс. В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. В январе 2024 года она ушла в отставку. Врио главы города была назначена Анастасия Аргышева, которая в апреле ушла в отставку, ее сменила Юлия Гурьянова, проработавшая также недолго. В мае врио главы города назначен Антон Науменко.
https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html
https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html
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политика, курган, жуковский, россия
Политика, Курган, Жуковский, Россия
Девять человек участвуют в повторном конкурсе на должность главы Кургана

Девять человек направили заявления для участия в конкурсе на пост главы Кургана

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкЗдание администрации города Кургана
Здание администрации города Кургана - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Здание администрации города Кургана. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Девять человек направили заявления в конкурсную комиссию для участия в повторном конкурсе на должность главы Кургана, первый этап конкурса пройдет 28 марта, сообщила в пятницу пресс-служба гордумы.
Городская дума ранее сообщала о назначении повторного конкурса на пост главы города, документы в конкурсную комиссию принимались до 21 января. Информации о заявившихся на конкурс кандидатах на сайте гордумы нет. Срок приема документов для участия в конкурсе был продлен до 14 февраля.
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"В соответствии с решением городской думы о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана сегодня закончен прием документов для участия в конкурсе. В конкурсную комиссию поступили заявления от девяти граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе", - говорится в сообщении.
Первый этап конкурса состоится 28 марта, уточняется в сообщении.
По данным гордумы, в конце 2024 года по результатам конкурсных процедур конкурсная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост главы города Дмитрия Жуковского и врио главы города Антона Науменко, но от Жуковского поступил отказ в связи с избранием в состав городской думы. В соответствии с федеральным законом №131 голосование по кандидатурам на должность главы города может быть проведено с участием не менее двух зарегистрированных кандидатов. Поэтому был объявлен повторный конкурс.
В конце декабря 2023 года стало известно о задержании главы Кургана Елены Ситниковой силовиками. По данным Курганского горсуда, она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), судом Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд. В январе 2024 года она ушла в отставку. Врио главы города была назначена Анастасия Аргышева, которая в апреле ушла в отставку, ее сменила Юлия Гурьянова, проработавшая также недолго. В мае врио главы города назначен Антон Науменко.
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