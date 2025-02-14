https://ria.ru/20250214/lisa-1999499532.html

В Самарской области задержали студентов, избивших лису арматурой

В Самарской области задержали студентов, избивших лису арматурой - РИА Новости, 14.02.2025

В Самарской области задержали студентов, избивших лису арматурой

Полиция задержала студента тольяттинского вуза и его друзей, которые, предположительно, жестоко избили лису, после чего животное скончалось, сообщили... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:03:00+03:00

2025-02-14T22:03:00+03:00

2025-02-14T22:03:00+03:00

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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала студента тольяттинского вуза и его друзей, которые, предположительно, жестоко избили лису, после чего животное скончалось, сообщили журналистам в ГУМВД России по Самарской области. Ранее в региональном ГУМВД России сообщали, что нашли публикацию в соцсетях о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию и организовали проверку. Ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролик, на котором видно, как молодой человек жестоко избивает лису арматурой на дороге около леса. Затем его друг пинает животное. В конце видео злоумышленники убирают с дороги лису, не подающую признаков жизни. В подписи к видео сообщается, что молодые люди из Тольятти совершили преступление во время поездки по Самарской области. "Сотрудники полиции управления МВД России по городу Тольятти установили личности предполагаемых участников события – студента одного из тольяттинских вузов и его друзей. Задержанных доставили в управление МВД России по городу Тольятти", - говорится в сообщении регионального главка МВД России. На видео, размещенном полицией, один из задержанных попросил прощения за убийство животного. "Извиняюсь, такого больше не повторится", - сказал молодой человек. Полицейские продолжают устанавливать всех участников и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240125/tviks-1923390830.html

https://ria.ru/20250204/prestuplenie-1997219050.html

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происшествия, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия