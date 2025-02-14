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Ликсутов: экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 14.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/liksutov-1999316907.html
Ликсутов: экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза
Ликсутов: экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 14.02.2025
Ликсутов: экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза
Поставки пищевой продукции столичного производства в Китай увеличились на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:13:00+03:00
2025-02-14T11:13:00+03:00
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китай
максим ликсутов
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анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поставки пищевой продукции столичного производства в Китай увеличились на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, московские предприятия экспортируют в Китай мясную продукцию, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалею, пшеничную муку, овсяные хлопья, товары для здорового питания и многое другое."По поручению Сергея Собянина город оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынок Китая. По итогам января — октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну. Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например, мясо, шоколад, товары для здорового питания — в 2024 году их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В 2019 году для продвижения московской продукции на зарубежных рынках был создан центр "Моспром". Одним из наиболее результативных инструментов поддержки, которые предлагает центр, стала байерская программа. Она позволяет столичным компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G."Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с Китаем. В частности, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Центр "Моспром" открывает для московских предприятий перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.Кроме того, московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" дает целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение, и многое другое.
https://ria.ru/20250213/liksutov-1999019572.html
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москва, китай, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, шанхай
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Китай, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Шанхай

Ликсутов: экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза

© Фото : пресс-служба ДИППЭкспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза
Экспорт столичной пищевой продукции в Китай вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Поставки пищевой продукции столичного производства в Китай увеличились на более чем 50% по итогам 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, московские предприятия экспортируют в Китай мясную продукцию, шоколадные кондитерские изделия, напитки, бакалею, пшеничную муку, овсяные хлопья, товары для здорового питания и многое другое.
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"По поручению Сергея Собянина город оказывает системную поддержку московским экспортно ориентированным компаниям при выходе на рынок Китая. По итогам января — октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну. Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например, мясо, шоколад, товары для здорового питания — в 2024 году их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В 2019 году для продвижения московской продукции на зарубежных рынках был создан центр "Моспром". Одним из наиболее результативных инструментов поддержки, которые предлагает центр, стала байерская программа. Она позволяет столичным компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G.
"Специалисты центра поддержки экспорта "Моспром" сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с Китаем. В частности, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Центр "Моспром" открывает для московских предприятий перспективы выхода на новые рынки, расширения ассортимента экспортируемой продукции, установления партнерских отношений и привлечения инвестиций.
Кроме того, московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" дает целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение, и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваКитайМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовШанхай
 
 
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