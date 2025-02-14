https://ria.ru/20250214/kurily-1999285911.html

Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа

Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа - РИА Новости, 14.02.2025

Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа

Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:52:00+03:00

2025-02-14T08:52:00+03:00

2025-02-14T09:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сахалинская область

юрий трутнев

владимир путин

валерий лимаренко

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. "Первый этап – приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, массовой военно-исторической реконструкцией", - говорится в сообщении. Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал, что на 80-летие Победы планируется создать на Шумшу мемориал, который увековечит память участников Курильской десантной операции 1945 года. Также планируется провести реконструкцию боя на Шумшу.

https://ria.ru/20230801/operatsiya-1887503849.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сахалинская область, юрий трутнев, владимир путин, валерий лимаренко, 80-летие победы в великой отечественной войне