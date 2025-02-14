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Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа - РИА Новости, 14.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:52 14.02.2025 (обновлено: 09:26 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kurily-1999285911.html
Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа
Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа - РИА Новости, 14.02.2025
Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа
Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:52:00+03:00
2025-02-14T09:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сахалинская область
юрий трутнев
владимир путин
валерий лимаренко
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. "Первый этап – приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, массовой военно-исторической реконструкцией", - говорится в сообщении. Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал, что на 80-летие Победы планируется создать на Шумшу мемориал, который увековечит память участников Курильской десантной операции 1945 года. Также планируется провести реконструкцию боя на Шумшу.
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общество, россия, сахалинская область, юрий трутнев, владимир путин, валерий лимаренко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сахалинская область, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Валерий Лимаренко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа

Первый этап создания военно-исторического музея на Шумшу завершат к 18 августа

Форум устойчивого развития туризма в Петропавловске-Камчатском
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года.
"Первый этап – приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, массовой военно-исторической реконструкцией", - говорится в сообщении.
Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал, что на 80-летие Победы планируется создать на Шумшу мемориал, который увековечит память участников Курильской десантной операции 1945 года. Также планируется провести реконструкцию боя на Шумшу.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСахалинская областьЮрий ТрутневВладимир ПутинВалерий Лимаренко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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