Первый этап создания мемориала на курильском Шумшу завершат к 18 августа
Первый этап создания военно-исторического музея на Шумшу завершат к 18 августа
Форум устойчивого развития туризма в Петропавловске-Камчатском
Форум устойчивого развития туризма в Петропавловске-Камчатском
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года.
"Первый этап – приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, массовой военно-исторической реконструкцией", - говорится в сообщении.
Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал, что на 80-летие Победы планируется создать на Шумшу мемориал, который увековечит память участников Курильской десантной операции 1945 года. Также планируется провести реконструкцию боя на Шумшу.
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1 августа 2023, 05:48