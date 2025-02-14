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В Подмосковье за январь купили более 1,7 тысячи тонн гречки - РИА Новости, 14.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:17 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/krupa-1999482045.html
В Подмосковье за январь купили более 1,7 тысячи тонн гречки
В Подмосковье за январь купили более 1,7 тысячи тонн гречки - РИА Новости, 14.02.2025
В Подмосковье за январь купили более 1,7 тысячи тонн гречки
В Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:17:00+03:00
2025-02-14T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По подсчетам специалистов, в день на территории Подмосковья покупали около 55 тонн данной крупы. В министерстве напомнили, что в региональных магазинах представлен большой выбор гречневой крупы. При этом специалисты подчеркнули, чтобы оценить качество продукта, его стоит покупать в прозрачной и герметичной упаковке. Ранее в пресс-службе сообщили, что за 2024 год оборот розничной торговли в Московской области вырос более чем в два раза, достигнув 4,5 миллиардов рублей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье за январь купили более 1,7 тысячи тонн гречки

За январь 2025 года в Подмосковье продали более 1,7 тысячи тонн гречневой крупы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Гречневая крупа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По подсчетам специалистов, в день на территории Подмосковья покупали около 55 тонн данной крупы.
В министерстве напомнили, что в региональных магазинах представлен большой выбор гречневой крупы. При этом специалисты подчеркнули, чтобы оценить качество продукта, его стоит покупать в прозрачной и герметичной упаковке.
Ранее в пресс-службе сообщили, что за 2024 год оборот розничной торговли в Московской области вырос более чем в два раза, достигнув 4,5 миллиардов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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