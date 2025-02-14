https://ria.ru/20250214/kosachev-1999382339.html

Косачев призвал ЕС к активной дипломатии по Украине

Косачев призвал ЕС к активной дипломатии по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Косачев призвал ЕС к активной дипломатии по Украине

Евросоюзу нужно обеспечивать себе место за столом переговоров по Украине активной дипломатией, а не попытками любой ценой торпедировать приближение мира, заявил РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:03:00+03:00

2025-02-14T14:03:00+03:00

2025-02-14T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Евросоюзу нужно обеспечивать себе место за столом переговоров по Украине активной дипломатией, а не попытками любой ценой торпедировать приближение мира, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Европейские политики наперебой зашумели о том, что Европа просто непременно должна быть представлена на переговорах о модальностях мира на Украине, и что любые договоренности о безопасности в этой части света непременно должны учитывать позицию ЕС и его членов, в противном случае они будут недействительными и непрочными", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, на самом деле, "место за столом переговоров нужно обеспечивать активной дипломатией, а не активной воинственностью и попытками любой ценой торпедировать приближение мира". "Пока в Европе называют "миром" победу над Россией, разумеется, никакого "мира" не будет. И у нее выбор весьма прост – либо мир будет с ней, либо без нее и даже вопреки. Но тогда она так и останется главным проигравшим в этой ситуации вместо роли сразу и прокурора, и судьи, и палача, которую ей так хочется примерить на себя по итогам конфликта", - подчеркнул законодатель. Косачев также обратил внимание на то, что сейчас Брюссель и другие евростолицы как под копирку повторяют то, что Россия говорила им более 30 лет: мир и надежная архитектура безопасности могут существовать только тогда, когда будут надежно учтены интересы всех без исключения государств Европы. "Тем более – самой крупной ядерной державы. Это и называется – неделимость безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988809623.html

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988767324.html

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в мире, европа, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз