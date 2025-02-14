https://ria.ru/20250214/koreja-1999255890.html
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек - РИА Новости, 14.02.2025
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек
Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:28:00+03:00
2025-02-14T00:28:00+03:00
2025-02-14T00:28:00+03:00
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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 - гражданами Индонезии. Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения. По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести. Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников. "Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии", - заявили в морской полиции. Расследование причин пожара ведется.
https://ria.ru/20241229/samolet-1991956624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, индонезия
В мире, Южная Корея, Индонезия
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек
С загоревшейся рыбацкой лодки в Южной Корее пропали семь человек, пятеро спасены
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости.
Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап
.
Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести.
Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 - гражданами Индонезии
.
Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи
. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения.
По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести.
Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников.
"Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии", - заявили в морской полиции.
Расследование причин пожара ведется.