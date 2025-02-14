https://ria.ru/20250214/koreja-1999255890.html

В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек

В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек - РИА Новости, 14.02.2025

В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек

Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:28:00+03:00

2025-02-14T00:28:00+03:00

2025-02-14T00:28:00+03:00

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южная корея

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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 - гражданами Индонезии. Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения. По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести. Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников. "Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии", - заявили в морской полиции. Расследование причин пожара ведется.

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https://ria.ru/20250128/samolet-1995963582.html

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955018077.html

южная корея

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, индонезия