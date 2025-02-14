Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/koreja-1999255890.html
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек - РИА Новости, 14.02.2025
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек
Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:28:00+03:00
2025-02-14T00:28:00+03:00
в мире
южная корея
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 - гражданами Индонезии. Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения. По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести. Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников. "Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии", - заявили в морской полиции. Расследование причин пожара ведется.
https://ria.ru/20241229/samolet-1991956624.html
https://ria.ru/20250128/samolet-1995963582.html
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955018077.html
южная корея
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_61:0:1797:1302_1920x0_80_0_0_13e4e7dca096f1fb2a81ce590100345a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, индонезия
В мире, Южная Корея, Индонезия
В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек

С загоревшейся рыбацкой лодки в Южной Корее пропали семь человек, пятеро спасены

© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь и пожарные в Южной Корей
Скорая помощь и пожарные в Южной Корей - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь и пожарные в Южной Корей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести.
Кадры крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62
29 декабря 2024, 06:19
Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 - гражданами Индонезии.
Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения.
По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести.
Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В аэропорту Пусана загорелся самолет
28 января, 17:23
Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников.
"Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии", - заявили в морской полиции.
Расследование причин пожара ведется.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре
24 июня 2024, 12:14
 
В миреЮжная КореяИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала