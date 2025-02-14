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Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год - РИА Новости, 14.02.2025
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Твой бизнес
 
16:59 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/kontrakty-1999443688.html
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год - РИА Новости, 14.02.2025
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год
Предприятия малого и среднего бизнеса из Кемеровской области за 2024 год увеличили сумму экспортных контрактов в три раза, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:59:00+03:00
2025-02-14T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса из Кемеровской области за 2024 год увеличили сумму экспортных контрактов в три раза, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги работы представителей инфраструктуры государственной поддержки экспортеров за 2024 год подвели на Всероссийской конференции в Перми. "Услугами центра (поддержки экспорта Кузбасса – ред.) в 2024 году воспользовались 226 компаний. По результатам заключено 34 экспортных контракта на сумму более 14 миллионов долларов. При этом в 2023 году 212 компаний получили услуги центра поддержки экспорта Кузбасса, было заключено 24 экспортных контракта на сумму 4,54 миллиона долларов", – говорится в сообщении. В свою очередь, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева заявила, что центр поддержки экспорта Кузбасса является мощным инструментом развития предпринимательства в регионе. Среди ключевых целей — расширять географию экспорта, привлекать и обучать внешнеэкономической деятельности новые компании из сектора малого и среднего бизнеса. Отмечается, что за 2024 год специалисты центра оказали 11 услуг по содействию в транспортировке продукции, десять – по сопровождению экспортного контракта, шесть – по содействию в поиске иностранного покупателя. При содействии центра 12 кузбасских представителей малого и среднего предпринимательства участвовали в трех выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Кроме того, специалисты центра оказали содействие в размещении трех представителей на международных электронных торговых площадках. Специалисты организовали и провели реверсную бизнес-миссию делегации из Китая для 12 предпринимателей, межрегиональную бизнес-миссию в Новосибирске для пяти субъектов. Также за прошлый год было проведено два круглых стола, региональный этап конкурса "Экспортер года" и прочее. В течение 2025 года планируется центром и региональными ведомствами совместно проводить мероприятия по увеличению доли несырьевого экспорта. Также в планах –помощь в участии местных производителей в федеральном проекте добровольной сертификации экспортеров "Сделано в России", проведение выставок, бизнес-миссий, обучение экспортной деятельности.
https://ria.ru/20250213/podderzhka-1999184638.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область, пермь, китай
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кемеровская область, Пермь, Китай
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год

Сумма экспортных контрактов МСБ Кемеровской области выросла в 3 раза в 2024 году

© Фото : Администрация Правительства КузбассаСумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Сумма экспортных контрактов МСБ Кузбасса выросла в три раза за год
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса из Кемеровской области за 2024 год увеличили сумму экспортных контрактов в три раза, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги работы представителей инфраструктуры государственной поддержки экспортеров за 2024 год подвели на Всероссийской конференции в Перми.
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"Услугами центра (поддержки экспорта Кузбасса – ред.) в 2024 году воспользовались 226 компаний. По результатам заключено 34 экспортных контракта на сумму более 14 миллионов долларов. При этом в 2023 году 212 компаний получили услуги центра поддержки экспорта Кузбасса, было заключено 24 экспортных контракта на сумму 4,54 миллиона долларов", – говорится в сообщении.
В свою очередь, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева заявила, что центр поддержки экспорта Кузбасса является мощным инструментом развития предпринимательства в регионе. Среди ключевых целей — расширять географию экспорта, привлекать и обучать внешнеэкономической деятельности новые компании из сектора малого и среднего бизнеса.
Отмечается, что за 2024 год специалисты центра оказали 11 услуг по содействию в транспортировке продукции, десять – по сопровождению экспортного контракта, шесть – по содействию в поиске иностранного покупателя. При содействии центра 12 кузбасских представителей малого и среднего предпринимательства участвовали в трех выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. Кроме того, специалисты центра оказали содействие в размещении трех представителей на международных электронных торговых площадках.
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Специалисты организовали и провели реверсную бизнес-миссию делегации из Китая для 12 предпринимателей, межрегиональную бизнес-миссию в Новосибирске для пяти субъектов. Также за прошлый год было проведено два круглых стола, региональный этап конкурса "Экспортер года" и прочее.
В течение 2025 года планируется центром и региональными ведомствами совместно проводить мероприятия по увеличению доли несырьевого экспорта. Также в планах –помощь в участии местных производителей в федеральном проекте добровольной сертификации экспортеров "Сделано в России", проведение выставок, бизнес-миссий, обучение экспортной деятельности.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКемеровская областьПермьКитай
 
 
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