В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста
В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста из-за конфликта на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.