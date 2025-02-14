https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста

Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T21:47:00+03:00

2025-02-14T21:47:00+03:00

2025-02-14T21:47:00+03:00

происшествия

авто

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250210/zhitel-1998442007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)