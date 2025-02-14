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В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста - РИА Новости, 14.02.2025
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21:47 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/konflikt-1999497666.html
В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста
В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста
Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T21:47:00+03:00
2025-02-14T21:47:00+03:00
происшествия
авто
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.
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происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста

В Москве водитель внедорожника выстрелил в таксиста из-за конфликта на дороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полиция задержала водителя внедорожника, выстрелившего из травматического пистолета в таксиста из-за конфликта на дороге в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержан 39-летний участник конфликта со стрельбой", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на Гольяновской улице в Москве между водителями такси и внедорожника возник конфликт, в ходе которого произошло ДТП. Мужчина, находящийся за рулем внедорожника, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону оппонента. Пострадавший гражданин 1998 года рождения нарядом скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение. Очевидец происшествия сообщил о случившемся в экстренные службы и полицию.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прибыли полицейские со следственно-оперативной группой. Полицейские задержали 39-летнего водителя. У него изъят травматический пистолет, на который гражданин предоставил разрешительные документы, заключили в ведомстве.
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