https://ria.ru/20250214/konflikt-1999253672.html
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт
Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:06:00+03:00
2025-02-14T00:06:00+03:00
2025-02-14T00:06:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, в четверг в "Кофемании" на Кутузовском проспекте произошел конфликт. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html
кутузовский проспект
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт
В Кофемании на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошел конфликт