https://ria.ru/20250214/konflikt-1999253672.html

В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт

В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт - РИА Новости, 14.02.2025

В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт

Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T00:06:00+03:00

2025-02-14T00:06:00+03:00

2025-02-14T00:06:00+03:00

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, в четверг в "Кофемании" на Кутузовском проспекте произошел конфликт. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

кутузовский проспект

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кутузовский проспект, москва