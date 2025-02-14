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В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт - РИА Новости, 14.02.2025
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00:06 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/konflikt-1999253672.html
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт - РИА Новости, 14.02.2025
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт
Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:06:00+03:00
2025-02-14T00:06:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, в четверг в "Кофемании" на Кутузовском проспекте произошел конфликт. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В Москве в кафе Кофемания произошел конфликт

В Кофемании на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошел конфликт

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Конфликт произошел в "Кофемании" на Кутузовском проспекте в центре Москвы, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, в четверг в "Кофемании" на Кутузовском проспекте произошел конфликт. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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