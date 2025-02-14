https://ria.ru/20250214/kiev-1999282451.html

Киев реагирует на диалог Путина и Трампа провокациями, заявил Мирошник

Киев реагирует на диалог Путина и Трампа провокациями, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2025

Киев реагирует на диалог Путина и Трампа провокациями, заявил Мирошник

Украина реагирует на начавшийся диалог президентов России и США попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы, дальнейшие попытки будут проявляться РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:18:00+03:00

2025-02-14T08:18:00+03:00

2025-02-14T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина реагирует на начавшийся диалог президентов России и США попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы, дальнейшие попытки будут проявляться в терроризме и диверсиях, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы...", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его оценке, Владимиру Зеленскому и "ястребиной коалиции" стран-партнеров не по душе стартовавший диалог. "Попытки Киева его сорвать будут проявляться в различных вариантах, в первую очередь, нарушающих нормы и принципы международного права - терроризм, диверсии, попытки оказания давления на гражданское население", - прогнозирует Мирошник.

https://ria.ru/20240910/miroshnik-1971755316.html

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в мире, россия, украина, сша, родион мирошник, владимир зеленский