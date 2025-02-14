https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта - РИА Новости, 14.02.2025
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова вручила 14 юным жителям их первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:27:00+03:00
2025-02-14T15:27:00+03:00
2025-02-14T15:27:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова вручила 14 юным жителям их первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации округа. "Ребята уже строят планы, которыми с удовольствием поделились. Будущие спортсмены, инженеры, учителя. Впереди у них новый и важный этап в жизни и каждый хочет, чтобы Родина ими гордилась!" — сказала Землякова, ее слова приводит пресс-служба. Юные жители городского округа получили в подарок Конституцию – главный документ гражданина РФ. Одна из получивших свой первый паспорт – Ксения Сережина - хочет, чтобы Химки гордились ей. Юная жительница очень переживала и рада, что получила паспорт в торжественной обстановке. В будущем она планирует стать волейболисткой. Принять участие в таком мероприятии может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
https://ria.ru/20241123/khimki-1985331136.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Врип главы Химок Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
В подмосковных Химках Землякова вручила 14 юным жителям первые паспорта
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова вручила 14 юным жителям их первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.
"Ребята уже строят планы, которыми с удовольствием поделились. Будущие спортсмены, инженеры, учителя. Впереди у них новый и важный этап в жизни и каждый хочет, чтобы Родина ими гордилась!" — сказала Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
Юные жители городского округа получили в подарок Конституцию – главный документ гражданина РФ.
Одна из получивших свой первый паспорт – Ксения Сережина - хочет, чтобы Химки гордились ей. Юная жительница очень переживала и рада, что получила паспорт в торжественной обстановке. В будущем она планирует стать волейболисткой.
Принять участие в таком мероприятии может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.