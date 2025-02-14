Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе
Риттер осудил слова главы Минобороны Британии Хили о беседе Путина и Трампа
© Getty Images / Future Publishing / Wiktor SzymanowiczДжон Хили
© Getty Images / Future Publishing / Wiktor Szymanowicz
Джон Хили . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Накануне он заявил, что не может быть никаких переговоров без участия Украины, комментируя разговор двух лидеров.
Накануне он заявил, что не может быть никаких переговоров без участия Украины, комментируя разговор двух лидеров.
"Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли", — написал Риттер.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.