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Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/khili-1999426882.html
Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе
Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе - РИА Новости, 14.02.2025
Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе
Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:13:00+03:00
2025-02-14T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Накануне он заявил, что не может быть никаких переговоров без участия Украины, комментируя разговор двух лидеров. "Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли", — написал Риттер. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html
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в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина, США
Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе

Риттер осудил слова главы Минобороны Британии Хили о беседе Путина и Трампа

© Getty Images / Future Publishing / Wiktor SzymanowiczДжон Хили
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Future Publishing / Wiktor Szymanowicz
Джон Хили . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Накануне он заявил, что не может быть никаких переговоров без участия Украины, комментируя разговор двух лидеров.
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"Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли", — написал Риттер.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияУкраинаСША
 
 
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