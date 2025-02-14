https://ria.ru/20250214/khili-1999426882.html

Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе

Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе - РИА Новости, 14.02.2025

Главу Минобороны Британии поставили на место после слов о Путине и Трампе

Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:13:00+03:00

2025-02-14T16:13:00+03:00

2025-02-14T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал в соцсети X высказывание министра обороны Британии Джона Хили о переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Накануне он заявил, что не может быть никаких переговоров без участия Украины, комментируя разговор двух лидеров. "Вы потерпели неудачу. Отойдите в сторону и перестаньте посылать украинских парней умирать в конфликте, который вы сами же и затеяли", — написал Риттер. Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/putin-1999369309.html

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в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, сша