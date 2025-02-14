https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html

Юрист предупредила о способах мошенничества в онлайн-играх

Юрист предупредила о способах мошенничества в онлайн-играх - РИА Новости, 14.02.2025

Юрист предупредила о способах мошенничества в онлайн-играх

Мошенники могут убеждать в чатах подростков, играющих в популярные онлайн-игры, перевести все деньги на виртуальные кошельки аферистов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:45:00+03:00

2025-02-14T02:45:00+03:00

2025-02-14T02:53:00+03:00

технологии

общество

мошенничество

россия

таисия вепренцева

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мошенники могут убеждать в чатах подростков, играющих в популярные онлайн-игры, перевести все деньги на виртуальные кошельки аферистов, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп" Таисия Вепренцева. "Чаще всего жертвами мошенников становятся подростки, которых завлекают в игровые чаты низкими ценами на покупку игровой валюты, бонусами к покупке и акциями, обещая редкие характеристики скинов (внешности персонажей). Лжепродавцы активизируются, когда игра находится на пике популярности. Дети теряют бдительность и переводят деньги на онлайн-кошельки аферистов, родители узнают о совершенном переводе постфактум, и отследить, куда выведены средства уже практически невозможно", - предупредила Вепренцева. Юрист порекомендовала родителям обсудить с ребенком все возможные риски, связанные с онлайн-переводами, предупредить, что деньги могут украсть злоумышленники, а вернуть их уже нельзя будет. Родителям также следует посоветовать детям не совершать покупку, пока не будет проверена надежность продавца. "Самое верное решение - приобрести игровую валюту непосредственно на официальном сайте разработчиков игры или на крупных торговых площадках-биржах, где, как правило, за гарантию прозрачности сделок отвечают популярные игроки с большим стажем", - посоветовала Вепренцева. Юрист также рассказала, на что надо обратить внимание при общении с продавцом игровой валюты. "Вызвать у вас подозрение должно стремление продавца перевести обсуждение деталей покупки в мессенджер, это - один из сигналов о том, что перед вами мошенник. Переписка и оплата осуществляется на самой площадке, чаще всего через Ю Money и SberPay. Изучите специальные сайты, на которых пользователи делятся информацией об аккаунтах мошенников", - объяснила Вепренцева.

https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html

https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966507275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество, мошенничество, россия, таисия вепренцева