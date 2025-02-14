https://ria.ru/20250214/ispring-1999344647.html

Глава iSpring заявил, что его дело связано с судами по застройке лугов

Глава iSpring заявил, что его дело связано с судами по застройке лугов - РИА Новости, 14.02.2025

Глава iSpring заявил, что его дело связано с судами по застройке лугов

Основатель IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, считает, что уголовное дело против него возбудили... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:10:00+03:00

2025-02-14T12:10:00+03:00

2025-02-14T12:16:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Основатель IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, считает, что уголовное дело против него возбудили из-за судов по застройке рекреационных территорий в Йошкар-Оле, против которой он активно выступает. Усков утром в пятницу встретился с журналистами и изложил свою точку зрения на дело, вызвавшее большой общественный резонанс. "Я бы хотел защитить свою деловую репутацию, потому что ничего такого я не делал… Мы приобрели этот участок на абсолютно честных конкурсных условиях. У нас был договор аренды с правом выплаты, мы платили арендные платежи, мы заплатили государству все деньги, которые были положены. Мы сделали все, что нужно было по договору", - сказал Усков. Он заявил, что считает причиной возбуждения уголовного дела и его задержания свою общественную деятельность по защите лугов в Йошкар-Оле, которые планируется застроить. "Почему это случилось? У нас есть ситуация застройки рекреационных территорий в нашем городе. Я один из главных публичных оппонентов в этом вопросе… На этой неделе должны были состояться суды. И, видимо, было решено меня, как самого главного оппонента, в этой ситуации закрыть", - заявил Усков. Он признался, что удивлен тем откликом, который его история вызвала у людей по всей стране, и выразил надежду, что сила общественного мнения позволит решить не столько его проблему с правоохранительными органами, сколько поможет бороться с причиной, ее вызвавшей – "чтобы нам удалось отстоять наши парки и рощи". Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.

https://ria.ru/20250211/uskov-1998706327.html

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йошкар-ола, россия, вячеслав володин, госдума рф, происшествия