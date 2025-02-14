https://ria.ru/20250214/inflyatsiya-1999433907.html
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов
ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:33:00+03:00
2025-02-14T16:33:00+03:00
2025-02-14T16:33:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов
Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция опустится до 4%