https://ria.ru/20250214/inflyatsiya-1999433907.html

ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов

ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов

ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:33:00+03:00

2025-02-14T16:33:00+03:00

2025-02-14T16:33:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.

https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка