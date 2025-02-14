Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/inflyatsiya-1999433907.html
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов
ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:33:00+03:00
2025-02-14T16:33:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a61e5010d365bf453bca2e897c8af854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ ожидает к концу года месячную инфляцию в районе четырех процентов

Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция опустится до 4%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Центральный банк России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции
Вчера, 15:35
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала