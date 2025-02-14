https://ria.ru/20250214/infektsiya-1999453312.html

В хакасском поселке у детей выявили кишечную инфекцию

В хакасском поселке у детей выявили кишечную инфекцию - РИА Новости, 14.02.2025

В хакасском поселке у детей выявили кишечную инфекцию

Пять детей заболели острой кишечной инфекцией в поселке городского типа Пригорск в Хакасии, проводится отбор проб воды из централизованной системы... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:17:00+03:00

2025-02-14T17:17:00+03:00

2025-02-14T17:17:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

черногорск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 14 фев – РИА Новости. Пять детей заболели острой кишечной инфекцией в поселке городского типа Пригорск в Хакасии, проводится отбор проб воды из централизованной системы водоснабжения, сообщила администрация Черногорска, в округ которого входит поселок. "В посёлке Пригорск зафиксирован случай заражения острой кишечной инфекцией. На текущий момент зарегистрировано пять случаев заболевания среди детей… В настоящее время проводится отбор проб воды из централизованной системы водоснабжения", - говорится в сообщении. В администрации рекомендуют жителям кипятить воду перед её употреблением или использовать бутилированную воду. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого будет установлена причинно-следственная связь заболевания.

https://ria.ru/20250207/infektsiya-1997935316.html

черногорск

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, черногорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия