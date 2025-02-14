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Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты - РИА Новости, 14.02.2025
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07:26 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/indija-1999278507.html
Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты
Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты - РИА Новости, 14.02.2025
Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты
Индия закупит в США и начнет совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер", говорится в совместном... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:26:00+03:00
2025-02-14T07:26:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия закупит в США и начнет совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры решили, что США будут расширять продажи военной техники и совместное производство с Индией для укрепления оперативной совместимости и сотрудничества в оборонной промышленности. Они объявили о планах осуществить в этом году новые закупки и организовать совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер" в Индии, чтобы быстро удовлетворить оборонные потребности Индии", - отмечается в заявлении. Лидеры двух стран также ожидают завершения закупок шести дополнительных морских патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon "для расширения возможностей Индии по наблюдению за морем в регионе Индийского океана после согласования условий продажи".
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в мире, индия, сша, индийский океан, нарендра моди, дональд трамп
В мире, Индия, США, Индийский океан, Нарендра Моди, Дональд Трамп
Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты

Индия закупит в США и начнет производство ракет Джавелин и БМП Страйкер

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия закупит в США и начнет совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом.
"Лидеры решили, что США будут расширять продажи военной техники и совместное производство с Индией для укрепления оперативной совместимости и сотрудничества в оборонной промышленности. Они объявили о планах осуществить в этом году новые закупки и организовать совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер" в Индии, чтобы быстро удовлетворить оборонные потребности Индии", - отмечается в заявлении.
Лидеры двух стран также ожидают завершения закупок шести дополнительных морских патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon "для расширения возможностей Индии по наблюдению за морем в регионе Индийского океана после согласования условий продажи".
Противокорабельная крылатая ракета - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты
4 февраля, 19:32
 
В миреИндияСШАИндийский океанНарендра МодиДональд Трамп
 
 
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