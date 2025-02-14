https://ria.ru/20250214/indija-1999278507.html

Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты

Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты - РИА Новости, 14.02.2025

Индия закупит в США противотанковые ракеты и боевые машины пехоты

Индия закупит в США и начнет совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер", говорится в совместном... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:26:00+03:00

2025-02-14T07:26:00+03:00

2025-02-14T07:26:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – РИА Новости. Индия закупит в США и начнет совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди и его переговорам с президентом США Дональдом Трампом. "Лидеры решили, что США будут расширять продажи военной техники и совместное производство с Индией для укрепления оперативной совместимости и сотрудничества в оборонной промышленности. Они объявили о планах осуществить в этом году новые закупки и организовать совместное производство противотанковых управляемых ракет "Джавелин" и боевых машин пехоты "Страйкер" в Индии, чтобы быстро удовлетворить оборонные потребности Индии", - отмечается в заявлении. Лидеры двух стран также ожидают завершения закупок шести дополнительных морских патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon "для расширения возможностей Индии по наблюдению за морем в регионе Индийского океана после согласования условий продажи".

https://ria.ru/20250204/indiya-1997382577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сша, индийский океан, нарендра моди, дональд трамп