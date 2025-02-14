https://ria.ru/20250214/gumgruz-1999380290.html

Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз

Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 14.02.2025

Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз

Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли автомобиль,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:00:00+03:00

2025-02-14T14:00:00+03:00

2025-02-14T14:00:00+03:00

общество

зольский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999377038_290:0:1358:601_1920x0_80_0_0_3adadb76deb8266543021d197688e0a8.jpg

НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли автомобиль, генераторы и продукты питания, сообщил и.о. главы районной администрации Исмаил Докшоков. "Зольский район отправил очередной гуманитарный груз бойцам, которые находятся в зоне проведения СВО. Вместе с главами поселений мы закупили генераторы и автомобиль "УАЗ-452", в соответствии с запросом наших ребят, а также продукты питания", - написал Докшоков в своем Telegram-канале. Он добавил, что жители селения Кичмалка связали и сшили для участников СВО теплые вещи, а школьники написали военнослужащим письма и подготовили маскировочные сети. "Не только родные, но и весь Зольский район ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Мы хотим помочь им преодолеть трудности военной обстановки и быта, чтобы ребята почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - подчеркнул Докшоков.

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983834147.html

зольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, зольский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)