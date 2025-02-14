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Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 14.02.2025
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14:00 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gumgruz-1999380290.html
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз - РИА Новости, 14.02.2025
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли автомобиль,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:00:00+03:00
2025-02-14T14:00:00+03:00
общество
зольский район
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НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли автомобиль, генераторы и продукты питания, сообщил и.о. главы районной администрации Исмаил Докшоков. "Зольский район отправил очередной гуманитарный груз бойцам, которые находятся в зоне проведения СВО. Вместе с главами поселений мы закупили генераторы и автомобиль "УАЗ-452", в соответствии с запросом наших ребят, а также продукты питания", - написал Докшоков в своем Telegram-канале. Он добавил, что жители селения Кичмалка связали и сшили для участников СВО теплые вещи, а школьники написали военнослужащим письма и подготовили маскировочные сети. "Не только родные, но и весь Зольский район ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Мы хотим помочь им преодолеть трудности военной обстановки и быта, чтобы ребята почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - подчеркнул Докшоков.
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общество, зольский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Общество, Зольский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз

Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО

© Telegram-канал и.о главы администрации Зольского района КБР Исмаила ДокшоковаЖители Зольского района КБР отправили землякам на СВО автомобиль и генераторы
Жители Зольского района КБР отправили землякам на СВО автомобиль и генераторы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Telegram-канал и.о главы администрации Зольского района КБР Исмаила Докшокова
Жители Зольского района КБР отправили землякам на СВО автомобиль и генераторы
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НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли автомобиль, генераторы и продукты питания, сообщил и.о. главы районной администрации Исмаил Докшоков.
"Зольский район отправил очередной гуманитарный груз бойцам, которые находятся в зоне проведения СВО. Вместе с главами поселений мы закупили генераторы и автомобиль "УАЗ-452", в соответствии с запросом наших ребят, а также продукты питания", - написал Докшоков в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что жители селения Кичмалка связали и сшили для участников СВО теплые вещи, а школьники написали военнослужащим письма и подготовили маскировочные сети.
"Не только родные, но и весь Зольский район ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Мы хотим помочь им преодолеть трудности военной обстановки и быта, чтобы ребята почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - подчеркнул Докшоков.
 
ОбществоЗольский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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