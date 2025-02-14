https://ria.ru/20250214/grossi-1999463761.html

Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси

Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси - РИА Новости, 14.02.2025

Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси

В феврале 2025 года произошел первый срыв ротации экспертов МАГАТЭ за все время присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:48:00+03:00

2025-02-14T17:48:00+03:00

2025-02-14T17:52:00+03:00

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МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. В феврале 2025 года произошел первый срыв ротации экспертов МАГАТЭ за все время присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Впервые с момента установления постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС ротация наших экспертов была отменена из-за увеличившейся военной активности в этом регионе", - сказал Гросси, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Гендиректор агентства добавил, что в момент первой ротации, когда он приезжал на ЗАЭС, он со своей командой оказался под огнем, но, тем не менее, тогда ротацию провести удалось. "Кто-то стрелял по нам... Да, более двух минут, когда мы проезжали на наших машинах", - уточнил Гросси. В этой связи он акцентировал, что важно завершить текущую фазу конфликта без ядерной аварии. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

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