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Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси - РИА Новости, 14.02.2025
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17:48 14.02.2025 (обновлено: 17:52 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/grossi-1999463761.html
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси - РИА Новости, 14.02.2025
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси
В феврале 2025 года произошел первый срыв ротации экспертов МАГАТЭ за все время присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:48:00+03:00
2025-02-14T17:52:00+03:00
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МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. В феврале 2025 года произошел первый срыв ротации экспертов МАГАТЭ за все время присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. "Впервые с момента установления постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС ротация наших экспертов была отменена из-за увеличившейся военной активности в этом регионе", - сказал Гросси, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Гендиректор агентства добавил, что в момент первой ротации, когда он приезжал на ЗАЭС, он со своей командой оказался под огнем, но, тем не менее, тогда ротацию провести удалось. "Кто-то стрелял по нам... Да, более двух минут, когда мы проезжали на наших машинах", - уточнил Гросси. В этой связи он акцентировал, что важно завершить текущую фазу конфликта без ядерной аварии. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
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в мире, россия, украина, днепр (город), рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС произошел впервые, заявил Гросси

Гросси: срыв ротации экспертов МАГАТЭ произошел из-за боевых действий впервые

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. В феврале 2025 года произошел первый срыв ротации экспертов МАГАТЭ за все время присутствия экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
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Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
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"Впервые с момента установления постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС ротация наших экспертов была отменена из-за увеличившейся военной активности в этом регионе", - сказал Гросси, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Гендиректор агентства добавил, что в момент первой ротации, когда он приезжал на ЗАЭС, он со своей командой оказался под огнем, но, тем не менее, тогда ротацию провести удалось. "Кто-то стрелял по нам... Да, более двух минут, когда мы проезжали на наших машинах", - уточнил Гросси.
В этой связи он акцентировал, что важно завершить текущую фазу конфликта без ядерной аварии.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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