https://ria.ru/20250214/gosduma-1999402010.html
В Госдуме призвали Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы
В Госдуме призвали Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме призвали Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса не разговаривать с Россией с... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:57:00+03:00
2025-02-14T14:57:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы, так как данная стратегия тупиковая. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". "Вести разговоры с Россией с позиции силы неприемлемо, это изначально тупиковая стратегия и тактика, которая ставит точку на любых переговорах. Так что Вэнсу стоит пересмотреть свою позицию и согласовать ее с президентом страны Дональдом Трампом, а не играть мышцами на публику", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия открыта для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества и диалога, в котором не будет места ультиматумам и приказному угрожающему тону.
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в мире, россия, михаил шеремет, дональд трамп
В мире, Россия, Михаил Шеремет, Дональд Трамп
В Госдуме призвали Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы
Депутат Шеремет призвал Вэнса не разговаривать с Россией с позиции силы