В Госдуме предложили создать в России независимое Агентство эффективности
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил создать в России Агентство эффективности
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер от "Новых людей" Владислав Даванков считает необходимым создать в России независимое Агентство эффективности по аналогии с США.
По словам Даванкова, за месяц подобное агентство в США под руководством Илона Маска сократило 20 тысяч чиновников. Вице-спикер ГД добавил, что разговор президентов РФ и США может означать "новый виток отношений наших стран". Важно, "чтобы после мира не случилась новая холодная война - один из способов этого не допустить — простраивать крепкие горизонтальные связи", считает Даванков.
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"Например, в России пора создать независимое Агентство эффективности", - сообщил Даванков в своём Telegram-канале.
По его словам, треть чиновников в России можно заменить на искусственный интеллект.
"Думаю, США будут действовать похожим образом. Поэтому обмен опытом с министерством Маска может быть полезен", - добавил Даванков.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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