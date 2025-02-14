https://ria.ru/20250214/gosduma-1999393173.html

В Госдуме предложили создать в России независимое Агентство эффективности

В Госдуме предложили создать в России независимое Агентство эффективности - РИА Новости, 14.02.2025

В Госдуме предложили создать в России независимое Агентство эффективности

Вице-спикер от "Новых людей" Владислав Даванков считает необходимым создать в России независимое Агентство эффективности по аналогии с США. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер от "Новых людей" Владислав Даванков считает необходимым создать в России независимое Агентство эффективности по аналогии с США. По словам Даванкова, за месяц подобное агентство в США под руководством Илона Маска сократило 20 тысяч чиновников. Вице-спикер ГД добавил, что разговор президентов РФ и США может означать "новый виток отношений наших стран". Важно, "чтобы после мира не случилась новая холодная война - один из способов этого не допустить — простраивать крепкие горизонтальные связи", считает Даванков. "Например, в России пора создать независимое Агентство эффективности", - сообщил Даванков в своём Telegram-канале. По его словам, треть чиновников в России можно заменить на искусственный интеллект. "Думаю, США будут действовать похожим образом. Поэтому обмен опытом с министерством Маска может быть полезен", - добавил Даванков. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html

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технологии, сша, россия, владислав даванков, илон маск, вивек рамасвами, госдума рф, политика