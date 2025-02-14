https://ria.ru/20250214/gosduma-1999287580.html
В ГД предложили не надевать наручники в случае экономических преступлений
В ГД предложили не надевать наручники в случае экономических преступлений - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД предложили не надевать наручники в случае экономических преступлений
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:04:00+03:00
2025-02-14T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение Даванков направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Вице-спикер ГД в письме отметил, что президент РФ Владимир Путин в 2022 году заявил о необходимости прекратить практику использования наручников "Ажур" в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. После чего руководством МВД было направлено указание территориальным органам о запрете наручников в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. По словам Даванкова, практика применения наручников к подозреваемым по таким делам остается распространенной, "так, 12 февраля 2025 года предприниматель Юрий Викторович Усков из Йошкар-Олы был доставлен в зал городского суда в наручниках". "В связи с этим, учитывая поручение президента России Владимира Путина о прекращении практики использования наручников в отношении обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях, а также общественный резонанс, вызванный случаем Юрия Викторовича Ускова, Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", - сказано в обращении. Отмечается, что экономические преступления, как правило, не связаны с насилием, угрозой жизни или здоровью граждан. Подозреваемые и обвиняемые по таким делам не представляют опасности для окружающих и не склонны к применению силы. "Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", - написано в обращении.
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общество, здоровье - общество, россия, йошкар-ола, владислав даванков, владимир путин, владимир колокольцев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Йошкар-Ола, Владислав Даванков, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
В ГД предложили не надевать наручники в случае экономических преступлений
Даванков предложил не надевать наручники в случае экономических преступлений
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил не надевать наручники на подозреваемых в экономических преступлениях, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение Даванков
направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву
. Вице-спикер ГД
в письме отметил, что президент РФ Владимир Путин
в 2022 году заявил о необходимости прекратить практику использования наручников "Ажур" в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. После чего руководством МВД было направлено указание территориальным органам о запрете наручников в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений. По словам Даванкова, практика применения наручников к подозреваемым по таким делам остается распространенной, "так, 12 февраля 2025 года предприниматель Юрий Викторович Усков из Йошкар-Олы
был доставлен в зал городского суда в наручниках".
"В связи с этим, учитывая поручение президента России Владимира Путина о прекращении практики использования наручников в отношении обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях, а также общественный резонанс, вызванный случаем Юрия Викторовича Ускова, Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные акты МВД и запрета на применение наручников к данной категории лиц, за исключением случаев, когда подозреваемый или обвиняемый уже предпринимал попытки скрыться от следствия", - сказано в обращении.
Отмечается, что экономические преступления, как правило, не связаны с насилием, угрозой жизни или здоровью граждан. Подозреваемые и обвиняемые по таким делам не представляют опасности для окружающих и не склонны к применению силы.
"Применение наручников в их отношении является избыточной и неоправданной мерой, особенно в отношении предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие страны", - написано в обращении.