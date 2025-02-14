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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/gorlovka-1999377459.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Квартал 88" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:53:00+03:00
2025-02-14T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Квартал 88" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в пятницу Приходько сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в жилмассиве "Строитель" ранения получили три человека. Таким образом, общее число пострадавших мирных жителей в Горловке составляет четыре человека. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999298521.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Квартал 88" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в пятницу Приходько сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в жилмассиве "Строитель" ранения получили три человека. Таким образом, общее число пострадавших мирных жителей в Горловке составляет четыре человека.
«
"В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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