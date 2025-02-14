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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2025
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Квартал 88" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:53:00+03:00
2025-02-14T13:53:00+03:00
2025-02-14T13:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела микрорайона "Квартал 88" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в пятницу Приходько сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в жилмассиве "Строитель" ранения получили три человека. Таким образом, общее число пострадавших мирных жителей в Горловке составляет четыре человека. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель