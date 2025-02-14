https://ria.ru/20250214/gorlovka-1999351698.html

Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.02.2025

Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие

Три мирных жителя Горловки ранены в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:37:00+03:00

2025-02-14T12:37:00+03:00

2025-02-14T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль, сообщил мэр Иван Приходько."В результате атаки БПЛА украинских нацистов на гражданский автомобиль в жилом массиве "Строитель" ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, происшествия, донецкая народная республика