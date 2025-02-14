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Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.02.2025
Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие
Три мирных жителя Горловки ранены в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:37:00+03:00
2025-02-14T12:37:00+03:00
2025-02-14T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Горловки ранены в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль, сообщил мэр Иван Приходько."В результате атаки БПЛА украинских нацистов на гражданский автомобиль в жилом массиве "Строитель" ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинский дрон атаковал машину с людьми в Горловке, есть пострадавшие
Приходько: три жителя Горловки ранены при атаке украинского БПЛА на автомобиль