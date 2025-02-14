https://ria.ru/20250214/gaza-1999407166.html
Офис Нетаньяху подтвердил список заложников, которых освободят из Газы
Офис Нетаньяху подтвердил список заложников, которых освободят из Газы - РИА Новости, 14.02.2025
Офис Нетаньяху подтвердил список заложников, которых освободят из Газы
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки 15 февраля освободят из плена 15 РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:13:00+03:00
2025-02-14T15:13:00+03:00
2025-02-14T16:06:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки 15 февраля освободят из плена 15 февраля, в список освобождаемых включен гражданин РФ Александр Труфанов."Список имен, полученный сегодня (в пятницу - ред.) от ХАМАС посредниками Катара и Египта, включает Александра (Сашу) Труфанова (29), Саги Декеля Хена (36) и Яира Хорна (46). Этот список принят Израилем и опубликован с одобрения семей", - говорится в сообщении канцелярии.Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в ближайшую субботу в Израиле ждут освобождения шестой группы заложников. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве остаются еще 76 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998937011.html
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сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, в мире, катар, египет
Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Россия, В мире, Катар, Египет
Офис Нетаньяху подтвердил список заложников, которых освободят из Газы
Россиянин Труфанов назван среди заложников, которых освободят из Газы в субботу