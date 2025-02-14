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ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная
ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная - РИА Новости, 14.02.2025
ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная
Российские военные эвакуировали четырех человек из поселка Двуречная Харьковской области в безопасное место, сообщил глава российской администрации области... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:36:00+03:00
2025-02-14T16:36:00+03:00
2025-02-14T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские военные эвакуировали четырех человек из поселка Двуречная Харьковской области в безопасное место, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации эвакуировали четыре человека из освобождённого посёлка Двуречная. Людей доставили в безопасное место, разместили и обеспечили всем необходимым", - сообщил Ганчев. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.
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украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная
Ганчев: ВС России эвакуировали четверых жителей из освобожденного села Двуречная