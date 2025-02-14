https://ria.ru/20250214/ganchev-1999435085.html

ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная

ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная - РИА Новости, 14.02.2025

ВС России эвакуировали четверых жителей из харьковского села Двуречная

Российские военные эвакуировали четырех человек из поселка Двуречная Харьковской области в безопасное место, сообщил глава российской администрации области... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:36:00+03:00

2025-02-14T16:36:00+03:00

2025-02-14T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские военные эвакуировали четырех человек из поселка Двуречная Харьковской области в безопасное место, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации эвакуировали четыре человека из освобождённого посёлка Двуречная. Людей доставили в безопасное место, разместили и обеспечили всем необходимым", - сообщил Ганчев. В конце января Минобороны сообщило, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины