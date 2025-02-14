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Глава МИД Финляндии призвала не приписывать повреждения кабелей России - РИА Новости, 14.02.2025
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18:14 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/finlyandiya-1999473217.html
Глава МИД Финляндии призвала не приписывать повреждения кабелей России
Глава МИД Финляндии призвала не приписывать повреждения кабелей России - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Финляндии призвала не приписывать повреждения кабелей России
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен впервые призвала работать с фактами, расследуя повреждения кабелей в Балтийском море, и не приписывать эти инциденты России. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:14:00+03:00
2025-02-14T18:14:00+03:00
в мире
финляндия
балтийское море
германия
павел кузнецов
мария захарова
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МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен впервые призвала работать с фактами, расследуя повреждения кабелей в Балтийском море, и не приписывать эти инциденты России. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что в Финляндии за любым подозрительным инцидентом (авария телекоммуникационной сети, взлом водонапорных башен или полеты дронов вблизи стратегических объектов) видится "российский след". "Что касается Балтийского моря… Мы всегда должны работать с фактами, потому что мы являемся странами, которые полагаются на верховенство закона... Поэтому мы должны также помнить, что нам следует подходить ко всему с холодной головой и не приписывать все России", - сказала Валтонен на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом министр в очередной раз заявила о необходимости бороться с судами, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, поскольку они, как утверждает Валтонен, представляют угрозу для критической инфраструктуры и окружающей среды. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20250208/kabel-1998175224.html
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в мире, финляндия, балтийское море, германия, павел кузнецов, мария захарова
В мире, Финляндия, Балтийское море, Германия, Павел Кузнецов, Мария Захарова
Глава МИД Финляндии призвала не приписывать повреждения кабелей России

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала не приписывать все повреждения кабелей РФ

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен впервые призвала работать с фактами, расследуя повреждения кабелей в Балтийском море, и не приписывать эти инциденты России.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что в Финляндии за любым подозрительным инцидентом (авария телекоммуникационной сети, взлом водонапорных башен или полеты дронов вблизи стратегических объектов) видится "российский след".
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Финские службы наблюдают за починкой российского кабеля в Финском заливе
8 февраля, 18:47
"Что касается Балтийского моря… Мы всегда должны работать с фактами, потому что мы являемся странами, которые полагаются на верховенство закона... Поэтому мы должны также помнить, что нам следует подходить ко всему с холодной головой и не приписывать все России", - сказала Валтонен на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом министр в очередной раз заявила о необходимости бороться с судами, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, поскольку они, как утверждает Валтонен, представляют угрозу для критической инфраструктуры и окружающей среды.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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