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ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин - РИА Новости, 14.02.2025
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14:07 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/evrokomissiya-1999384907.html
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин - РИА Новости, 14.02.2025
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин
Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:07:00+03:00
2025-02-14T14:07:00+03:00
сша
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров. "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК. Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".
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сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин

Еврокомиссия снова пообещала жестко ответить на введение США торговых пошлин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
"ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК.
Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии
Вчера, 02:42
 
СШАДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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