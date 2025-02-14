https://ria.ru/20250214/evrokomissiya-1999384907.html
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин - РИА Новости, 14.02.2025
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин
Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:07:00+03:00
2025-02-14T14:07:00+03:00
2025-02-14T14:07:00+03:00
сша
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров. "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК. Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".
https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин
Еврокомиссия снова пообещала жестко ответить на введение США торговых пошлин