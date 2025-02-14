https://ria.ru/20250214/evrokomissiya-1999384907.html

ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин

ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин - РИА Новости, 14.02.2025

ЕС снова пригрозил ответными мерами на введение США торговых пошлин

Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:07:00+03:00

2025-02-14T14:07:00+03:00

2025-02-14T14:07:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Европейская комиссия в очередной раз заявила, что будет "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров. "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли... ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от неоправданных тарифных мер", - указывается в заявлении ЕК. Там также назвали торговую политику президента Дональда Трампа, основанную на принципе взаимности, "шагом в неправильном направлении".

https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире