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Мирошник рассказали о работе по эвакуации жителей Курской области
Мирошник рассказали о работе по эвакуации жителей Курской области - РИА Новости, 14.02.2025
Мирошник рассказали о работе по эвакуации жителей Курской области
Работа ведется по вопросу эвакуации жителей Суджи Курской области, вывезенных на территорию украинских Сум после украинского обстрела интерната в Судже, заявил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:44:00+03:00
2025-02-14T17:44:00+03:00
2025-02-14T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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родион мирошник
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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Работа ведется по вопросу эвакуации жителей Суджи Курской области, вывезенных на территорию украинских Сум после украинского обстрела интерната в Судже, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, на территорию Сум были вывезены "десятки людей". "Они находятся там. С ними есть непрямая и косвенная связь, которая идет по линии российского омбудсмена, по линии российского Красного Креста, по линии Международного Красного креста", - сказал Мирошник журналистам. По его словам, сделан запрос на их эвакуацию по аналогичной схеме с предыдущей эвакуацией жителей курского приграничья с территории Украины. "Работа ведется. Анонсировать, говорить о каких-то датах и сроках я не уполномочен", - заключил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20241010/sudzha-1977457588.html
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суджа, курская область, сумы, родион мирошник, александр хинштейн, красный крест
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Сумы, Родион Мирошник, Александр Хинштейн, Красный Крест
Мирошник рассказали о работе по эвакуации жителей Курской области
Мирошник: идет работа по эвакуации вывезенных из Курской области жителей Суджи