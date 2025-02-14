https://ria.ru/20250214/europe-1999437580.html

Вэнс высказался об отношении Трампа к Европе

Вэнс высказался об отношении Трампа к Европе - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс высказался об отношении Трампа к Европе

Американский лидер Дональд Трамп считает, что европейские лидеры боятся собственного народа, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:43:00+03:00

2025-02-14T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп считает, что европейские лидеры боятся собственного народа, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal."В действительности проблема заключается в цензуре и миграции. Президенту Трампу и мне кажется, что европейские лидеры боятся собственного народа", — сказал он.Вэнс также призвал ЕС признать и принять усиление политики, направленной против истэблишмента и остановить массовую миграцию. Кроме того, он отметил значимость традиционных ценностей.При этом, по данным газеты, Вэнс предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу. Сама же сделка "шокирует многих людей", как утверждает вице-президент.

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в мире, сша, москва, евросоюз, дональд трамп