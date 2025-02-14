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ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/energodar-1999263896.html
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара
Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:51:00+03:00
2025-02-14T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
владимир рогов
магатэ
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики ночью открыли огонь по Энергодару. Удары пришлись по береговой линии Днепра, примыкающей к городу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, информации о разрушениях в самом городе не поступало. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
https://ria.ru/20250213/administratsiya-1999016496.html
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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энергодар, европа, владимир рогов, магатэ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Происшествия
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

Рогов: ВСУ обстреляли береговую линию города-спутника ЗАЭС Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики ночью открыли огонь по Энергодару. Удары пришлись по береговой линии Днепра, примыкающей к городу", - сказал Рогов РИА Новости.
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Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации
Вчера, 09:18
По его словам, информации о разрушениях в самом городе не поступало.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаВладимир РоговМАГАТЭПроисшествия
 
 
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