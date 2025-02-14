ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара
Рогов: ВСУ обстреляли береговую линию города-спутника ЗАЭС Энергодар
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики ночью открыли огонь по Энергодару. Удары пришлись по береговой линии Днепра, примыкающей к городу", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, информации о разрушениях в самом городе не поступало.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
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