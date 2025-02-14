https://ria.ru/20250214/energodar-1999263896.html

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара

Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:51:00+03:00

2025-02-14T01:51:00+03:00

2025-02-14T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

европа

владимир рогов

магатэ

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли береговую линию города-спутника Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики ночью открыли огонь по Энергодару. Удары пришлись по береговой линии Днепра, примыкающей к городу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, информации о разрушениях в самом городе не поступало. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.

https://ria.ru/20250213/administratsiya-1999016496.html

https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, европа, владимир рогов, магатэ, происшествия